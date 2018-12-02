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Сирия: американские военные атаковали САА в районе Ат-Танфа — СМИ

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Сирия: американские военные атаковали САА в районе Ат-Танфа — СМИ

Дамаск, 2 декабря. Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали сирийские правительственные войска в районе населенного пункта Ат-Танфа провинции Хомс Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщают СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в районе горы аль-Граб. Американцы использовали 14 ракет. Следует отметить, что официальные источники к настоящему моменту не подтвердили это информацию.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты сорвали отправку гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Рукбан» населенного пункта Ат-Танфа. Вашингтон не выполнил свои обязательства в части обеспечения безопасности в этом районе.

Автор: Сергей Свазовский
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