«Повертели у виска»: Кедми рассказал о реакции ЕС на просьбу Украины ввести корабли в Черное море

Киев, 2 декабря. Бывший глава секретной израильской службы «Натив» Яков Кедми на канале Iton-TV рассказал о реакции Европейского союза на просьбу президента Украины Петра Порошенко ввести корабли в Черное море.

Кедми отметил, что некоторые участницы ЕС поддержали Киев словесно. Однако ввязываться в конфликт в Черном море ЕС и НАТО категорически не желают. Просьба о введении военных кораблей и вовсе вызвала отторжение.

«Там вежливо ответили, повертев пальцем у виска: «Ты что, с ума сошел?», — рассказал военный эксперт.

Ранее сообщалось о провокации ВМС Украины в Азовском море. Военные корабли нарушили границу РФ, не выполняли законные требования властей и выполняли опасные маневры. Нарушители задержаны.

В отношении украинских моряков судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

После инцидента в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко инициировал введение военного положения на 60 дней. В парламенте усмотрели в этом попытку сорвать предстоящие выборы главы государства. После длительной закрытой дискуссии Порошенко уступил. Военное положение на Украине введено на 30, а не 60 дней. Кроме того, депутатам Рады удалось зафиксировать дату волеизъявления.

Провокация ВМС Укаины имела последствия и на международной арене. На полях саммита «Большой двадцатки» не состоялась встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. Тем не менее, лидеры России и США обменялись мнениями «на ногах». Путин отметил, что позиции Вашингтона и Москвы по поводу инцидента в Черном море существенно расходятся.