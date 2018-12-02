ФАН публикует фото с места ДТП с тремя погибшими на трассе под Тулой

Брянск, 2 декабря. Страшное ДТП произошло на 58 километре автодороги Тула — Новомосковск. Три человека погибли после столкновения автобуса ПАЗ с легковушкой Renault Sandero.

Федеральное агентство новостей публикует фото с места случившегося.

Как сообщили в УМВД региона, сегодня вечером Renault выехал на встречную полосу и протаранил автобус. Три человека скончались на месте, еще один получил травмы, передает РИА Новости.