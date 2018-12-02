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Движение по трассе «Дон» под Тулой восстановили после аварии с тремя грузовиками

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Движение по трассе «Дон» под Тулой восстановили после аварии с тремя грузовиками

Тула, 2 декабря. Крупная авария с участием трех грузовиков парализовала движение на федеральной трассе «Дон» в Тульской области.

Движение по трассе «Дон» под Тулой восстановили после аварии с тремя грузовиками

Как сообщили Федеральному агентству новостей, в Богородицком районе области, на 247 км автодороги, произошло столкновение трех фур. По предварительным данным, одна из большегрузных машин пробила ограждение и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другой фурой, после чего в участников ДТП врезался третий грузовик. В результате аварии один из водителей погиб, двое других отделались ушибами. Что именно спровоцировало дорожно-транспортное происшествие — пока неизвестно.

Движение по трассе «Дон» под Тулой восстановили после аварии с тремя грузовиками

Между тем, в пресс-службе Управления МВД РФ по Тульской области агентству ТАСС сообщили, что в настоящий момент движение по автотрассе вновь открыто.

Автор: Антон Соколов
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