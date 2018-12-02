Москва, 2 декабря. Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня в сирийской зоне деэскалации «Идлиб». Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба министерства обороны России.

По информации ведомства, за последние сутки обстрелам подверглись населенные пункты Зеллакият (провинция Хама), Джубб-эль-Мгара (провинция Латакия) и район Хай-эль-Ансари в городе Алеппо. В результате обстрела Зеллакията один военнослужащий правительственной армии Сирии погиб, еще один получил ранения.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — говорится в сообщении.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин ранее договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции. Россия и Турция подписали меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе.

В настоящее время территория сирийской провинции Идлиб практически не контролируется правительственными войсками республики. В этом районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.