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Сирия: Минобороны РФ рассказало о результатах объявленной Асадом процедуры амнистии

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Сирия: Минобороны РФ рассказало о результатах объявленной Асадом процедуры амнистии

Москва, 2 декабря. Власти Сирии продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Согласно приведенным данным, амнистирование лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований, проводится в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада от 9 ноября текущего года.

14 тысяч 221 человек амнистировано по состоянию на 1 декабря 2018 года.

Напомним, 9 октября сирийский президент подписал указ об амнистии по всем связанным с внутренним и внешним дезертирством преступлениям, которые были совершены до 9 октября текущего года.

Автор: Алексей Громов
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