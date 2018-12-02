Сирия: Россия передала гуманитарную помощь жителям провинций Хомс и Дейр-эз-Зор

Москва, 2 декабря. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что в САР продолжается работа, которая направлена на оказание всесторонней помощи сирийским гражданам, а также на мирное разрешение конфликта.

Так, за минувшие сутки в населенных пунктах Заафарана провинции Хомс и Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор представителями российского Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарных акции. Мирные жители получили 900 продовольственных наборов.

Российские офицеры провели 2007 гуманитарных акций с начала процесса урегулирования.