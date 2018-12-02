Порошенко расстроился, что не смог провести телефонный разговор с Путиным

Киев, 2 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пытался связаться по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Керченском проливе, однако в Кремле ничего не ответили.

«К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос провести напрямую телефонный разговор в любом формате — в двустороннем, в нормандском с участием американских партнеров и так далее», — рассказал Порошенко изданию France24.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. По его словам, Путин изложил российскую позицию канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону. При этом ни тот, ни другой не стали приводить никаких контраргументов.