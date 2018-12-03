Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы ко Дню неизвестного солдата

В специальном разделе на официальном сайте военного ведомства представлена подборка уникальных документов из фондов Центрального архива Минобороны РФ, которая позволяет раскрыть хронологию событий кровопролитных декабрьских боев 41-го на подступах к Москве и понять, почему в России День неизвестного солдата отмечают именно 3 декабря.

Раздел открывает учетная карточка воинского захоронения советских воинов, откуда 3 декабря 1966 года был взят прах Неизвестного солдата и с воинскими почестями предан земле у кремлевской стены. Именно здесь вскоре запылал Вечный огонь. Братская могила неизвестных солдат, совершивших, как и миллионы красноармейцев, свой подвиг, располагается на 40-м километре Ленинградского шоссе, где воинскими частями 16-й армии велись активные боевые действия по обороне Москвы. Здесь зимой 1941 года проходила линия обороны российской столицы. На этом рубеже были произнесены слова: «Отступать некуда, за нами Москва». По документам Центрального архива Минобороны России можно определить, какие подразделения вели бои в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки, где позже в 1974 году был возведен обелиск на кургане Славы.

Именно 3 декабря 1941 года 1199 стрелковому полку 354-й стрелковой дивизии удалось организовать оборону и удерживать рубеж Большие Ржавки – Савелки.

Ранее не публиковавшиеся документы рассказывают о великом воинском и человеческом подвиге. Каждый любитель истории может ознакомиться с рассекреченным журналом боевых действий 354-й стрелковой дивизии, в котором отражены события боев под Москвой, когда бойцы Красной армии противостояли ожесточенному натиску врага, рвавшегося к столице.

Широкому кругу посетителей раздела будет интересен рукописный приказ от 6.12.1941 года 1199 стрелкового полка о переходе наших частей в наступление.

Из рассекреченных документов посетители смогут узнать подробности кровопролитных боев на подступах к столице в морозный декабрь 1941-го: «6.12 по всему фронту стрелковой дивизии продолжались бои с противником, по-прежнему применявшим автоматы и минометы. Особенно интенсивный огонь велся по расположению 1203-го стрелкового полка. Изменений в расположении боевого порядка частей… не произошло».

Специально рассекреченные архивные документы из ЦА МО РФ, опубликованные на официальном сайте Минобороны РФ ко Дню неизвестного солдата в очередной раз доказывают, что имена неизвестных солдат живут в их бессмертном подвиге.

Минобороны России на официальном сайте продолжает публикацию архивных документов времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Материалы Центрального архива Минобороны России ставят заслон фальсификации истории, развенчивают многие ее лживые мифы, становятся важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи.