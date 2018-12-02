Посольство РФ возмутилось публикацией личных данных российских журналистов в Британии

Лондон, 2 декабря. Российское посольство в Лондоне выразило возмущение в связи с публикацией британскими СМИ личных данных журналистов Первого канала. Российские дипломаты отметили, что из-за статьи в The Mail on Sunday достоянием общественности стали личные документы журналистов и номер их автомобиля.

«Это ставит под угрозу безопасность российских граждан, не говоря уже о вопиющем нарушении принятых в цивилизованных странах норм», — говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что это один из немногих эпизодов антироссийской кампании, в рамках которой британские власти пытаются препятствовать деятельности российских журналистов, которые все чаще жалуются на проблемы с визами, закрытие банковских счетов и на давление со стороны контролирующих органов.

Ранее министерство обороны Британии разослало военным уведомления после того, как съемочная группа Первого канала якобы попыталась проникнуть на одну из военных баз Соединенного королевства.

По словам корреспондента Первого канала Тимура Сиразиева, съемки действительно проходили рядом с территорией 77-й бригады, однако на территорию военного объекта никто не заходил. Журналист также подчеркнул, что «секретная британская база» имеет собственную страницу в «Википедии» с указанием точного адреса.

Отношения между Россией и Великобританией осложнились после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Лондон сразу же обвинил в инциденте Москву и выслал ряд российских дипломатов, несмотря на полное отсутствие доказательств.