Сирия итоги за сутки на 3 декабря 06.00: женщина пострадала при взрыве в Идлибе, в Хаме САА отбила атаку радикалов

Сирия, 3 декабря. Мирная жительница Идлиба пострадала при взрыве в Аль-Фуа, в Хаме САА отбили новую атаку радикалов, ВС США увеличивают свое военное присутствие в Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции радикалов в Латакии, Идлибе и Хаме, обнаружили склад оружия боевиков в Хомсе, вели обстрел укрытий ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: пыталась атаковать САА в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостоит YPG в Алеппо.

Курды: атакуют ССА на севере Алеппо, стягивают силы к Хаджину.

Международная коалиция: разворачивает наблюдательный пункт в Хасаке.

Провинция Латакия

Радикальные исламисты, скрывающиеся в горных районах на севере провинции Латакия, продолжают дестабилизировать ситуацию в регионе. За прошедшие сутки джихадисты открыли огонь в зоне деэскалации. Об этом сообщалось в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Местный источник передавал в Telegram (@aheey555), что в ответ на провокации боевиков Сирийская арабская армия (САА) начала обстрел их опорных пунктов в окрестностях поселения Кабана.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо не прекращались столкновения между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и «Сирийской свободной армией» (ССА), передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@riskmap_).

Местный Telegram-канал (@aheey555) сообщал, что на территории населенного пункта Аль-Баб детонировало самодельное взрывное устройство. Данных о пострадавших не поступало.

Правительственные войска САР продолжили зачищать окраины административного центра провинции Алеппо от следов присутствия радикальных группировок. Источник передавал в своем микроблоге в Twitter (@SyriawatanNews), что бойцы сирийской армии уничтожают мины джихадистов в районах Аль-Ашракия и Аль-Баридж.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) продолжала прочесывать северные районы провинции Хомс с целью выявления следов присутствия в регионе незаконных вооруженных формирований. Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что бойцы правительственных войск обнаружили склад оружия и боеприпасов радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Аль-Хула.

Ранее схроны джихадистов были найдены в окрестностях поселений Талльбиса и Аль-Фархания.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@jacksanders1965), что террористы «Исламского государства» захватили ряд позиций на востоке провинции Дейр-эз-Зор, несмотря на удары ВВС международной коалиции и обстрелы со стороны Демократических сил Сирии (SDF).

Курдские боевики пытались напасть на укрытия радикальных исламистов в Хаджине, но потерпели неудачу. Военный Telegram-канал (@aheey555) писал, что к городу перебросили дополнительные силы SDF.

Одновременно с этим местный Twitter-канал (@RisboLensky) сообщал, что мирные жители бегут из данного района из страха стать жертвами атак авиации западного альянса. Напомним, в результате одного из последних вылетов сил возглавляемой США коалиции было убито 30 гражданских, в том числе женщины и дети.

Военный Twitter-канал (@RisboLensky) передавал, что правительственные войска САР нанесли ряд ударов по объектам ИГИЛ1 на восточном берегу Евфрата.

Провинция Идлиб

Военный источник передавал в своем микроблоге в Twitter (@SteeleM35085377), что в южную часть провинции Идлиб прибыло подкрепление правительственных сил САР. Напомним, сирийская армия укрепляет позиции из-за опасности провокаций со стороны радикальных исламистов.

Также, по сведениям Telegram-канала (@aheey555), ВВС Сирии совершают разведывательные полеты над поселением Жаржаназ. Ранее в районе данного населенного пункта были зафиксированы перестрелки между САА и членами незаконных вооруженных формирований.

Позже столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами отмечались в окрестностях поселений Хувейн, Аз-Зарзур, Ат-Тамания и Маан. Об этом писал Telegram-канал (@aheey555).

Недалеко от населенного пункта Аль-Фуа на северо-востоке региона детонировало самодельное взрывное устройство, сообщал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). По сведениям автора публикации, в результате инцидента пострадала местная жительница.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) продолжила вести обстрел опорных пунктов джихадистов в районе поселений Аль-Латамина и Мурек на севере провинции Хама. Об этом писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Напомним, бойцы правительственных сил САР возобновили атаки по укрепрайонам радикальных исламистов после ряда попыток боевиков напасть на подконтрольные САА территории региона. Ранее в ходе столкновений было нейтрализовано несколько террористов.

В конце дня один из источников передавал в Telegram (@C_Military1), что радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» предприняли попытку прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА) и атаковать подконтрольные правительственным войскам территории на северо-западе провинции Хама. По сведениям Telegram-канала (@aheey555), армия САР отбила нападение джихадистов. Кроме того, по данным автора публикации, бойцы САА открыли огонь по опорным пунктам радикальных группировок в районе поселения Ас-Сармания.

Провинция Хасака

Местный источник в провинции Хасака передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что в населенный пункт Хемо к западу от Камышлы прибыли дополнительные силы армии США. По сведениям автора публикации, американские военнослужащие приступили к развертыванию в данной точке наблюдательного пункта. Напомним, Соединенные Штаты укрепляют позиции вдоль сирийско-турецкой границы, ссылаясь на необходимость защищать курдские военизированные отряды от турецких вооруженных сил. Таким образом, США увеличивает свое военное присутствие в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)