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Стрельбы танков Т-90 и РСЗО «Град» попали на видео на Урале

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Стрельбы танков Т-90 и РСЗО «Град» попали на видео на Урале

Челябинск, 2 декабря. Стрельбы 90-й танковой дивизии попали на видео во время учений в Челябинской области.

В стрельбах приняли участие танки Т-90, БМП-2, зенитные самоходные установки «Тунгуска» и РСЗО «Град». Экипажи боевых машин отрабатывали фланговую стрельбу по условному противнику, сообщает телеканал «Звезда».

Напомним, что в конце октября «Уралвагонзавод» провел подводные испытания танка Т-90 с целью проверить бронетехнику на герметичность.

Во время учений «Запад  — 2017» новейший танк Т-90М по боевой эффективности значительно превзошел прежнюю версию Т-90А. Эксперты уточнили, что модернизированная версия оснащена новым двигателем, бортовым оборудованием и последней версией динамической защиты «Реликт». Летом сообщалось, что уже в этом году российские военные должны получить батальонный комплект Т-90М.

 

Автор: Антон Соколов
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