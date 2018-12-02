Сирия новости 2 декабря 22.30: перестрелки между САА и радикалами на юге Идлиба, в Хасаку прибыло подкрепление армии США

Сирия, 2 декабря. Перестрелки между САА и радикалами на юге Идлиба, в Хасаку прибыло подкрепление армии США, в Дейр-эз-Зоре продолжаются перестрелки между SDF и ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел укрытий ИГ в Дейр-эз-Зоре, атакуют радикалов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

Курды: обстреливают предполагаемые укрытия ИГ в Хаджине.

Международная коалиция: разворачивает наблюдательный пункт в Хасаке.

Провинция Дейр эз-Зор

В городе Хаджин продолжаются перестрелки между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства», пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@VolunteerReport). Ранее сообщалось, что, несмотря на обстрелы курдских отрядов и удары ВВС международной коалиции, банды ИГ захватили ряд позиций на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Военный Twitter-канал (@RisboLensky) передает, что правительственные войска САР наносят удары по объектам ИГИЛ1 на восточном берегу Евфрата.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Военный источник передает в Telegram (@Network_rasd_News), что перестрелки между правительственными войсками САР и радикальными исламистами отмечаются в окрестностях населенных пунктов Ат-Тамания, Хувейн, Аз-Зарзур и Маан.

Напомним, на линии соприкосновения сил САА и боевиков действует режим прекращения огня, который нарушают члены радикальных группировок, совершая нападения на расположения армии САР.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наносить артиллерийские удары по опорным пунктам радикальных исламистов в окрестностях поселений Аль-Латамина и Мурек, передает военный Telegram-канал (@Network_rasd_News).

Ранее правительственные войска САР отбили нападение террористов «Тахрир аш-Шам» на северо-западе региона. Сообщалось, что бойцы сирийской армии также открыли огонь по укрепрайонам радикалов недалеко от населенного пункта Ас-Сармания.

Провинция Хасака

Местный источник в провинции Хасака передает на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что в населенный пункт Хемо к западу от Камышлы прибыли дополнительные силы армии США. По сведениям автора публикации, американские военнослужащие приступили к развертыванию в данной точке наблюдательного пункта. Напомним, Соединенные Штаты укрепляют позиции вдоль сирийско-турецкой границы, ссылаясь на необходимость защищать курдские военизированные отряды от турецких вооруженных сил. Таким образом, США увеличивает свое военное присутствие в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)