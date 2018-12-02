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Сирия новости 2 декабря 22.30: перестрелки между САА и радикалами на юге Идлиба, в Хасаку прибыло подкрепление армии США

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Сирия новости 2 декабря 22.30: перестрелки между САА и радикалами на юге Идлиба, в Хасаку прибыло подкрепление армии США

Сирия, 2 декабря. Перестрелки между САА и радикалами на юге Идлиба, в Хасаку прибыло подкрепление армии США, в Дейр-эз-Зоре продолжаются перестрелки между SDF и ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел укрытий ИГ в Дейр-эз-Зоре, атакуют радикалов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

Курды: обстреливают предполагаемые укрытия ИГ в Хаджине.

Международная коалиция: разворачивает наблюдательный пункт в Хасаке.

Сирия новости 2 декабря 22.30: перестрелки между САА и радикалами на юге Идлиба, в Хасаку прибыло подкрепление армии США

Провинция Дейр эз-Зор

Сирия новости 2 декабря 22.30: перестрелки между САА и радикалами на юге Идлиба, в Хасаку прибыло подкрепление армии США

В городе Хаджин продолжаются перестрелки между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства», пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@VolunteerReport). Ранее сообщалось, что, несмотря на обстрелы курдских отрядов и удары ВВС международной коалиции, банды ИГ захватили ряд позиций на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Военный Twitter-канал (@RisboLensky) передает, что правительственные войска САР наносят удары по объектам ИГИЛ1 на восточном берегу Евфрата.  

Провинция Идлиб

Сирия новости 2 декабря 22.30: перестрелки между САА и радикалами на юге Идлиба, в Хасаку прибыло подкрепление армии США

На юге Идлиба продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Военный источник передает в Telegram (@Network_rasd_News), что перестрелки между правительственными войсками САР и радикальными исламистами отмечаются в окрестностях населенных пунктов Ат-Тамания, Хувейн, Аз-Зарзур и Маан.

Напомним, на линии соприкосновения сил САА и боевиков действует режим прекращения огня, который нарушают члены радикальных группировок, совершая нападения на расположения армии САР.

Провинция Хама

Сирия новости 2 декабря 22.30: перестрелки между САА и радикалами на юге Идлиба, в Хасаку прибыло подкрепление армии США

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наносить артиллерийские удары по опорным пунктам радикальных исламистов в окрестностях поселений Аль-Латамина и Мурек, передает военный Telegram-канал (@Network_rasd_News).

Ранее правительственные войска САР отбили нападение террористов «Тахрир аш-Шам» на северо-западе региона. Сообщалось, что бойцы сирийской армии также открыли огонь по укрепрайонам радикалов недалеко от населенного пункта Ас-Сармания.

Провинция Хасака

Сирия новости 2 декабря 22.30: перестрелки между САА и радикалами на юге Идлиба, в Хасаку прибыло подкрепление армии США

Местный источник в провинции Хасака передает на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что в населенный пункт Хемо к западу от Камышлы прибыли дополнительные силы армии США. По сведениям автора публикации, американские военнослужащие приступили к развертыванию в данной точке наблюдательного пункта. Напомним, Соединенные Штаты укрепляют позиции вдоль сирийско-турецкой границы, ссылаясь на необходимость защищать курдские военизированные отряды от турецких вооруженных сил. Таким образом, США увеличивает свое военное присутствие в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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