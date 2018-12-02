Торговые войны грозят кризисом мировой экономике — глава МВФ

Вашингтон, 2 декабря. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о риске возникновения нового экономического кризиса из-за так называемых торговых войн. Как сообщает пресс-служба МВФ, Лагард уже предупредила об этом мировых лидеров во время саммита «Большой двадцатки», который состоялся в Аргентине.

«Увеличивается давление на развивающиеся рынки, торговые трения начали оказывать негативное воздействие, повышая риски экономического спада. Таким образом, выбор правильной политики имеет принципиально важное значение», — отметила директор-распорядитель фонда.

Она призвала мировое сообщество снизить напряженность в торговле и модернизировать торговую систему.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп ввел ввели пошлины на товары из ЕС, Канады и Китая, пожаловавшись на «несправедливую торговлю». Партнеры Соединенных Штатов назвали действия Вашингтона «торговой войной» и приняли ответные меры.