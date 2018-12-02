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«Буду слушать Валерию»: Шнуров в стихах ответил на обвинения Пригожина

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«Буду слушать Валерию»: Шнуров в стихах ответил на обвинения Пригожина

Москва, 2 декабря. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров ответил на претензии продюсера Иосифа Пригожина к фанатам из-за того, что они скандируют нецензурные выражения вслед за музыкантом.

Шнуров опубликовал ответ Пригожину в социальной сети Instagram по традиции в стихах. Музыкант иронично извинился перед продюсером и заявил, что впредь будет слушать Валерию.

«Раз на русском языке петь плохо, буду слушать я теперь Валерию», — написал Шнуров.

Также лидер группировки «покаялся, что был не прав» и пел «как слышится», а также извинился и «забрал свои слова обратно».

Ранее Пригожин предложил увеличить штраф за употребление нецензурной лексики до 10 млн рублей. Продюсер отметил, что употребление мата ведет к разложению общества, а популярность брани формирует направительные взгляды у детей.

«Мат стал хайпом, мат стал трендом, мат стал символом языка. Если у вас нет мата в песне, то это немодно», — заявил Пригожин в комментарии РИА Новости.

Автор: Софья Куликова
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