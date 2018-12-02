Россия сократила добычу нефти в ноябре в преддверии переговоров ОПЕК — СМИ

Вашингтон, 2 декабря. Россия сократила объем добычи нефти в ноябре в преддверии переговоров ОПЕК +, на которых крупнейшие экспортеры должны обсудить стратегию борьбы со снижением цен.

В прошлом месяце российские нефтяники добывали по 11,4 млн баррелей в день, что на 0,42% меньше, чем в октябре, о чем свидетельствуют данные министерства энергетики РФ. Как сообщает Bloomberg, после того, как цена на нефть Brent опустилась более, чем на 30%, Россия и Саудовская Аравия договорились в следующем году согласовывать свои действия на нефтяном рынке.

Отметим, что осеннее обрушение цен на нефть произошло после того, как президент США Дональд Трамп попросил Саудовскую Аравию увеличить экспорт, чтобы компенсировать уход с рынка Ирана, который вновь попал под американские санкции. Позже Трамп с радостью проинформировал своих подписчиков в Twitter об искусственно спровоцированном падении цен на нефть. По мнению американского президента, это выгодно для жителей США, так как приводит к снижению налогов.