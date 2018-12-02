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Макрон попросил премьера принять лидеров демонстрантов после «топливного майдана»

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Макрон попросил премьера принять лидеров демонстрантов после «топливного майдана»

Париж, 2 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Эдуара Филиппа принять лидеров демонстрантов и руководителей представленных в парламенте партий после недавних беспорядков. Об этом в воскресенье сообщает Елисейский дворец, не уточняя дату встречи.

Напомним, что с 17 ноября во Франции проходят протесты, связанные с повышением цен на автомобильное топливо. Акции, которые уже прозвали «топливным майданом», быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Стражи правопорядка применили против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. 

После того, как участники протестов ворвались во французский аэропорт Нант, несколько полицейских профсоюзов призвали французское руководство ввести режим чрезвычайного положения. Официальный представитель французского правительства Бенжамин Гриво заявил, что правительство рассматривает все возможные варианты, включая введение режима ЧП.

Автор: Антон Соколов
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