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Лидер Rammstein Линдеманн пришел на автограф-сессию в Петербурге с женщиной на поводке

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Лидер Rammstein Линдеманн пришел на автограф-сессию в Петербурге с женщиной на поводке

Санкт-Петербург, 2 декабря. Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн пришел на автограф-сессию в книжном магазине Петербурга с женщиной в черном латексе на поводке, об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Встреча Линдеманна с фанатами прошла в рамках презентации его сборника стихов Messer в книжном магазине на Невском проспекте. Поклонники простояли в очереди с 8.00 в ожидании кумира.

Лидер Rammstein Линдеманн пришел на автограф-сессию в Петербурге с женщиной на поводке

Линдеманн задержался на полчаса, однако его появление было край не эффектным – артист вошел в зал, ведя на поводке одетую в латекс женщину. Эпатажный выход шокировал поклонников. Первых на получение автографа пустили людей с ограниченными возможностями и тех, кто пришел с детьми.

Лидер Rammstein Линдеманн пришел на автограф-сессию в Петербурге с женщиной на поводке

Сборник стихов вышел в 2002 году. В нем представлены стихи как на русском, так и на немецком языках. Само шоу Messer состоится 3 декабря. Ранее стало известно, что впервые в России на концерте Линдеманна будет применена защита от съемки.

Автор: Алексей Громов
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