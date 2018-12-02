Лидер Rammstein Линдеманн пришел на автограф-сессию в Петербурге с женщиной на поводке

Санкт-Петербург, 2 декабря. Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн пришел на автограф-сессию в книжном магазине Петербурга с женщиной в черном латексе на поводке, об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Встреча Линдеманна с фанатами прошла в рамках презентации его сборника стихов Messer в книжном магазине на Невском проспекте. Поклонники простояли в очереди с 8.00 в ожидании кумира.

Линдеманн задержался на полчаса, однако его появление было край не эффектным – артист вошел в зал, ведя на поводке одетую в латекс женщину. Эпатажный выход шокировал поклонников. Первых на получение автографа пустили людей с ограниченными возможностями и тех, кто пришел с детьми.

Сборник стихов вышел в 2002 году. В нем представлены стихи как на русском, так и на немецком языках. Само шоу Messer состоится 3 декабря. Ранее стало известно, что впервые в России на концерте Линдеманна будет применена защита от съемки.