Грозный, 2 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал президента Украины Петра Порошенко, который ранее распорядился запретить въезд в страну всем российским мужчинам.

По его словам, введенные Киевом ограничения в первую очередь ударят по тем, кто вырос на Украине и у кого там остались родственники.

«Петр Порошенко лишил украинцев Родины. Сколько миллионов русских и других, родившихся и выросших на Украине, невозможно сосчитать. И вот Петр Порошенко лишил их права навещать родных и близких, приносить цветы на могилы родителей», — пишет Кадыров в Telegram.

Глава Чечни подчеркнул, что западные страны будут рукоплескать Порошенко, несмотря на то, что он нарушил права миллионов людей.

Напомним, что ранее Порошенко запретил въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет в связи с введением в стране военного положения. При этом СМИ сообщают, что на деле украинские пограничники отправляют обратно не только мужчин, но и женщин с российским паспортом.

Военное положение было введено на Украине сроком на 30 дней в связи с обострением ситуации в Керченском проливе. Речь идет о задержании трех украинских бронекатеров, которые вторглись в российские воды в Керченском проливе.