Совещание Макрона с министрами завершилось без официального заявления по протестам

Париж, 2 декабря. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел совещание с премьер-министром страны Эдуаром Филиппом и главами министерств по вопросу массовых протестов по всей стране. Однако встреча завершилась без каких-либо официальных заявлений от главы государства.

Как сообщает телеканал BFM, совещание продлилось около двух часов. В администрации французского президента сообщили, что на данном этапе Макрон не будет делать никаких официальных заявлений.

Перед началом совещания Макрон побывал на Елисейских полях, где пообщался с полицейскими и пожарными. Накануне президент Франции на пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что массовые протесты во Франции не имеют ничего общего с мирными митингами. Президент добавил, что организаторы беспорядков будут привлечены к суду.

Напомним, Францию охватили массовые протесты, получившие название «желтых жилетов». Протестующие выступают против повышения цен на бензин.