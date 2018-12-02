Новый экипаж МКС полностью уверен в надежности корабля «Союз»

Москва, 2 декабря. Экипаж новой экспедиции к Международной космической станции абсолютно уверен в надежности ракеты «Союз-ФГ» и корабля «Союз МС-11», об этом заявил командир корабля космонавт Олег Кононенко.

По словам Кононенко, экипаж проводит множество разных тренировок, где отрабатывает все возможные внештатные ситуации. Космонавты понимают, что могут столкнуться с ними в реальности. Однако в Роскосмосе уверены, что люди, собирающие корабль, делают это максимально аккуратно и следуют технической документации.

«Они понимают, что в этом корабле на этой ракете будут стартовать люди, мы им абсолютно доверяем», — сказал космонавт в ходе пресс-конференции.

Кононенко добавил, что экипаж психологически и технически готов к старту и всем непредвиденным ситуациям. Астронавт NASA Энн Макклейн добавила, что уверенность в успешном запуске растет, так как за последнее время было совершено несколько успешных запусков. Экипаж отправится к МКС в понедельник.

Напомним, 11 октября о время запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» произошла авария. Ракета-носитель стартовала с космодрома «Байконур» в 11.40 по московскому времени. Экипаж корабля — российский и американский астронавты Алексей Овечкин и Ник Хейг — приземлились в капсуле на территории Казахстана, в 20 километрах к востоку от города Жезказган.