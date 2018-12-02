Путин «на пальцах» объяснил партнерам провокацию Украины в Керченском проливе — Лавров

Москва, 2 декабря. Президент РФ Владимир Путин «на пальцах» объяснил европейским партнерам российскую позицию относительно действий Украины в Керченском проливе. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, Путин рассказал, «как эта провокация была задумана, как ее попытались исполнить и насколько ответственно наши пограничники подошли к своим функциям». При этом ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не возразили российскому лидеру и не привели никаких встречных аргументов.

Лавров подчеркнул, что о провокационном характере украинских действий также свидетельствует план СБУ, найденный на одном из задержанных кораблей. В нем говорится о том, что украинские бронекатера должны скрытно проникнуть в «нейтральные» воды без лоцманов и прорваться под Крымский мост.

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.