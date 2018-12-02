Ереван, 2 декабря. Вопрос о назначении нового генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности не будет обсуждаться на встрече лидеров стран-участниц в Петербурге 6 декабря. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, участники ОДКБ не пришли к единому мнению в этом вопросе, поэтому обсуждение переносится на более поздний срок.

Напомним, армянская сторона сняла с должности генсека организации Юрия Хачатурова 2 ноября, его подозревают в госизмене и свержении конституционного строя в 2008 году.

Пост генсека еще на протяжении года должен занимать представитель Армении, однако лидеры стран-участниц пришли к выводу, что новый генсек не успеет за год «даже объехать все страны». На встрече в Астане было принято решение, что пост должен занять представитель Белоруссии, однако Ереван выступил против.