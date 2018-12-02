Россия защищает Европу от варварства и милитаризма Украины — Захарова

Москва, 2 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее признание экс-главы МИД ФРГ Габриэля Зигмара о том, что Украина пытается втянуть Германию в войну.

По ее словам, именно Россия защищает Европу от варварства и милитаризма, к которому пришло в итоге украинское руководство.

«После того, как Порошенко заявил о том, что Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск, можно с уверенностью сказать, это именно Россия защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом», — пишет Захарова в Facebook.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что опора на радикалов, пропаганда и манипулирование общественным мнением стали основным стержнем внутренней политики Украины, а провокации — внешней. В стране процветают коррупция, давление на журналистов, национализм и диктат силовиков.