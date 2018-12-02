В Иране пообещали продолжить ракетные испытания для укрепления обороны

Тегеран, 2 декабря. Иран продолжит ракетные испытания для повышения своей обороноспособности, об этом заявил официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.

«Ракетные испытания … проводятся для нашей обороны и в целях сдерживания, и мы продолжим их», — приводит слова генерала агентство Reuters.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Иран якобы провел запуск баллистической ракеты средней дальности, чем нарушил резолюцию СБ ООН. По словам Помпео, ракета способна переносить несколько боеголовок. Шекарчи не опроверг обвинения Помпео, однако и от подтверждения тоже воздержался.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в мае о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Участники СВПД действия США не одобрили и подтвердили приверженность плану.