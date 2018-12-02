Грузинская полиция уточнила число задержанных в Тбилиси украинцев

Тбилиси, 2 декабря. Полиция Грузии заявила, что задержала в Тбилиси шесть граждан Украины, а не семь, как сообщалось ранее. Седьмым оказался житель Грузии.

Кроме того, как сообщает МВД, спецоперация проводилась в двух отелях — «Альянс» и «Гуру». В ходе обысков полицейские изъяли у подозреваемых пистолеты «Макарова» и «Беретты», а также самодельное автоматическое оружие и множество патронов.

Напомним, что 2 декабря сотрудники грузинской полиции в одном из отелей Тбилиси задержали группу граждан Украины, которые собирались принять участие в запланированном на 2 декабря митинге оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Впрочем, в вину им ставится не участие в политической деятельности, а незаконное приобретение и хранение оружия. Министерство иностранных дел Украины заявило, что оно проверяет информацию о задержаниях в Тбилиси.