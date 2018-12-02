«Все компактнее, но атмосфера та же»: обновленный каток на ВДНХ. ФАН-ТВ

«Город зимы» на ВДНХ — это не только традиционный каток на главной выставке страны, но и целый комплекс развлекательных мероприятий для всей семьи.

Москвичи и гости столицы могут опробовать тюбинговую горку «Север», поиграть в керлинг в крытом павильоне у фонтана «Дружба народов», посоревноваться в японской игре в снежки.

«Мы обязательно встретим Новый год большой вечеринкой, отметим новогодние каникулы, будем отмечать Рождество, День студента — все самые привычные нам и любимые праздники. Все гости, которые любят наши катки, ходят к нам — мы не перестанем всех удивлять и будем придумывать самые разные новые активности», — рассказала Юлия Давыдова, представитель дирекции ВДНХ.

В распоряжении любителей коньков есть два катка: «Цветник» и «Ракета». На первом смогут одновременно кататься 1200 человек, на втором — 2400.