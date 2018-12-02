«Дешевле, чем на автобусе»: таксист устроил голодовку в Москве, протестуя против низких тарифов

Москва, 2 декабря. Водитель такси в Москве устроил голодовку, протестуя против низких тарифов на проезд, устанавливаемых крупными игроками рынка.

Его машина, на борту которой большими буквами написано «Голодовка», припаркована возле театра на Никитском бульваре. Сам водитель заявил, что он не будет есть в течение пяти дней из-за молчаливого согласия местных властей на «беспредел» агрегаторов такси.

Протест мужчины уже поддержал глава организации «Время таксистов Подмосковья» Андрей Титов. Он пояснил, что после оплаты налогов и услуг агрегаторов водителю остается лишь 50% от оплаты проезда.

Крупные компании соревнуются друг с другом за клиентов и занимаются демпингом цен в надежде на то, что таксисты компенсируют потери, взяв на себя больше заказов. В итоге водителям приходится работать по 18 часов в сутки, что приводит к росту аварийности на дорогах.