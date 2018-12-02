Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Концерт группы IC3PEAK в Красноярске пройдет под контролем борцов с экстремизмом

137
0 Оставить комментарий

Концерт группы IC3PEAK в Красноярске пройдет под контролем борцов с экстремизмом

Красноярск, 2 декабря. Концерт группы IC3PEAK пройдет в красноярском клубе «Фабрика» под присмотром сотрудников Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ).

Как рассказал адвокат группы Олег Митрофанов, когда группа прибыла в Красноярск, им позвонили сотрудники ЦПЭ и пригласили на беседу. Музыкантам разрешили провести концерт, но только под контролем Центра.

Отмечается, что пускать в зал будут только при предъявлении паспорта. Организаторы концерта также заручились поддержкой ЦПЭ – в зале будут присутствовать сотрудники Центра, сообщает телеканал «360».

На данный момент все трудности с проведением концерта улажены, музыканты готовятся к выступлению. На входе в клуб уже собралась толпа поклонников.

Напомним, концерт группы в Перми был сорван, а в Нижнем Новгороде музыканты выступили только в третьей попытки. В Новосибирске группу также задержали на несколько часов перед концертом.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.