Концерт группы IC3PEAK в Красноярске пройдет под контролем борцов с экстремизмом

Красноярск, 2 декабря. Концерт группы IC3PEAK пройдет в красноярском клубе «Фабрика» под присмотром сотрудников Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ).

Как рассказал адвокат группы Олег Митрофанов, когда группа прибыла в Красноярск, им позвонили сотрудники ЦПЭ и пригласили на беседу. Музыкантам разрешили провести концерт, но только под контролем Центра.

Отмечается, что пускать в зал будут только при предъявлении паспорта. Организаторы концерта также заручились поддержкой ЦПЭ – в зале будут присутствовать сотрудники Центра, сообщает телеканал «360».

На данный момент все трудности с проведением концерта улажены, музыканты готовятся к выступлению. На входе в клуб уже собралась толпа поклонников.

Напомним, концерт группы в Перми был сорван, а в Нижнем Новгороде музыканты выступили только в третьей попытки. В Новосибирске группу также задержали на несколько часов перед концертом.