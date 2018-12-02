«Только позовите»: Саакашвили назвал условия возвращения в Грузию

Тбилиси, 2 декабря. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о готовности вернуться в Грузию и вступить в борьбу, как только он понадобится жителям страны. Он выступил против избранного президента страны Саломе Зурабишвили и призвал оппозицию выйти на улицы.

Саакашвили сбежал в Нидерланды после того, как его выгнали из Грузии, а потом и из Украины. Собравшимся с центре Тбилиси оппозиционерам Саакашвили заявил через Skype, что не может видеть страну в таком состоянии.

Бывший президент выразил готовность вступить в политическую борьбу, как только «понадобится Грузии». Кроме того, Саакашвили призвал проигравшего выборы президента Грузии Григола Вашадзе «не сдаваться» и «бороться до конца».

«Как только я понадоблюсь, как только вы меня позовете, я вернусь в Грузию и вместе с вами буду бороться за достижение наших целей», — сказал Саакашвили.

Напомним, независимый кандидат Зурабишвили победила на выборах президента страны с 59,52% голосов. Проигравший оппозиционер Вашадзе заявил, что не признает результаты выборов и призвал сторонников выходить на мирные митинги в грузинской столице.