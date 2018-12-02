Порошенко: Россия хочет захватить Мариуполь и Бердянск | 2 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Петр Порошенко объявил о намерении России захватить Мариуполь и Бердянск Президент Украины Петр Порошенко заявил, что якобы «Россия намерена расширить наземный коридор из Донбасса в Крым и захватить Мариуполь и Бердянск». При этом Порошенко не привел ни одного доказательства своих слов, кроме инцидента в Керченском проливе, в котором ФСБ РФ задержала украинских моряков за нарушение границы нашей страны. На заявление украинского президента отреагировали в Совете Федерации. Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что глава украинского государства, заявляя о якобы «намерении Москвы захватить два города на побережье Азова», нагнетает страсти, чтобы оправдать введенное военное положение в стране. По мнению Цекова, Порошенко «оказался очень лживым, фантазером и выдумщиком».

Полиция задержала семерых вооруженных украинцев в Тбилиси Сотрудники грузинской полиции в одном из отелей Тбилиси задержали семерых граждан Украины, которые собирались принять участие в запланированном на 2 декабря митинге оппозиционной партии «Единое национальное движение». Как сообщают СМИ, среди задержанных мог оказаться и экс-военный грузинской армии Лука Чхетия, который в течение последнего времени проживал на территории Украины, где участвовал в военной операции в Донбассе. Отмечалось, что задержанные были вооружены. Информацию о том, что Чхетия планировал 2 декабря выйти на протесты, в интервью журналистам подтвердил его отец Серго. Грузинская полиция в настоящее время никак не прокомментировала задержание украинцев в Тбилиси.

Экс-депутата городского собрания зверски зарезали в Сочи Экс-депутата городского собрания Александра Широбокова зверски зарезали в Сочи. 58-летнего мужчину с ножевыми ранениями обнаружили на Красноармейской улице в ночь с субботы на воскресенье. От полученных повреждений потерпевший скончался, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. По информации СМИ, бывшего депутата нашли в автомобиле с многочисленными ранениями. Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».