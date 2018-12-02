Лейбористы пригрозили Мэй вотумом недоверия

Лондон, 2 декабря. Лейбористская партия намерена выразить вотум недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, если депутатам не представят «закрытые» документы по Brexit. Об этом в воскресенье заявил лейборист Кир Стармер, которого называют «теневым министром по Brexit».

«В случае если нам не представят документы завтра, мы будем вынуждены инициировать разбирательство в связи с препятствованием работе парламента. Результатом стало бы прямое столкновение между правительством и парламентом», — отметил он.

Стармер подчеркнул, что парламент обязал правительство представить эти бумаги две недели назад. Помимо этого депутаты ждут от кабинета Мэй экспертный анализ возможных последствий сделки по выходу из Евросоюза, передает телеканал Sky News.

Референдум о Brexit состоялся 23 июня 2016 года. За выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9 % опрошенных, 48,1% британцев голосовали за сохранение текущего статуса. Ожидается, что Соединенное королевство перестанет быть членом ЕС 29 марта 2019 года.