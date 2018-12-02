Главные новости, 2 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 2 декабря.

В американском штате Флорида легкий самолет врезался в здание центра терапии для детей, погибли по меньшей мере два человека. В США самолет врезался в здание центра детской терапии.

В аргентинской столице завершился саммит G20. Западные СМИ сообщили, что якобы во время ужина супруга главы Белого дома Меланья Трамп сидела между своим мужем и президентом России Владимиром Путиным. «Кокетливый» взгляд Меланьи Трамп на Путина за ужином на G20 в Аргентине попал на фото.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме, расположенном на улице Генерала Петрова в Керчи. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму. Взрыв прогремел в жилом доме в Керчи.

Участник украинской операции в Донбассе Дмитрий Резниченко рассказал, чем на самом деле занимались солдаты АТО. Грабежи, расстрелы и отчаяние: участник АТО признался, что украинские солдаты «творили что хотели».

Киев готов обсуждать произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе на уровне политических советников в рамках нормандской четверки, куда входят Россия, Украина, Франция и Германия, заявил украинский лидер Петр Порошенко. Порошенко готов обсуждать инцидент в Керченском проливе в рамках нормандской четверки.

Эксперты рассказали, за какие нарушения Facebook может уже в ближайшее время подвернуться блокировке в России и почему эту блокировку будет невозможно обойти. Цукербергу ничего не светит: в России скоро укажут Facebook на дверь.

Об этом заявил украинский журналист Михаил Ухман. «На полном нуле»: бойцы ВСУ заявили о голоде в украинской армии.

Об этом заявил бывший вице-спикер Верховной рады Руслан Кошулинский. План Б: в Киеве предложили создать конкурента Крымскому мосту за миллиард долларов.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в прямом эфире программы «Украинский формат: Итоги» на телеканале NewsOne рассказал, что может придумать глава Украины Петр Порошенко по окончании военного положения. В Киеве рассказали, что придумает Порошенко по истечении военного положени.я

Все больше сторонников отворачиваются от Алексея Навального после инцидента с кинокритиком Антоном Долиным, публично поддержавшим телеведущего Сергея Брилева. «Ощущает себя Моисеем»: сторонники отворачиваются от Навального из-за инцидента с Долиным.