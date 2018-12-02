«России войска вводить не нужно»: в ДНР рассказали, как Москва может развалить Украину

Донецк, 2 декабря. России даже войска на Украину не нужно вводить, чтобы развалить соседнюю страну — достаточно остановить товарооборот и закрыть границы. Такой позиции придерживается глава «Союза добровольцев Донбасса», бывший премьер Донецкой народной республики Александр Бородай.

В эфире канала российского журналиста Юрия Котенка бывший премьер ДНР констатировал, что Москва обладает серьезными рычагами экономического давления, с помощью которых можно развалить украинское государство.

«Если бы Россия хотела, ей войска на Украину вводить не нужно, чтобы развалить украинское государство. Достаточно остановить товарооборот и перекрыть границу», — заявил глава «Союза добровольцев Донбасса».

По его словам, пока у российского правительства нет цели уничтожать Украину, хотя руководство соседней страны всяческим образом на это провоцирует. Бородай не считает, что российское правительство испытывает «какие-то симпатии» к украинскому лидеру Петру Порошенко и другим людям, которые стоят там у власти.

«Просто РФ пытается лавировать в той сложной внешнеполитической ситуации, в которой она находится, она сама для западной части внешнего мира находится в положении осажденной крепости», — объяснил он.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко предложил перекрыть водоснабжение, электроэнергию и другие поставки в Донбасс, чтобы в регионе произошел бунт. По мнению Бородая, подобные санкции Киев применяет сам к себе. Бывший премьер ДНР высказал мнение, что если Киев «будет душить» Донбасс, то российская сторона в состоянии применить меры, чтобы эти порывы у Украины исчезли. В то же время если украинцы осуществят свой план по перекрытию водоснабжения и электроэнергии, то ситуация в регионе ухудшится почти до состояния 2014 года.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после смены власти на Украине в 2014 году. Тогда украинское руководство приняло решение взять курс на «интеграцию с Европой». Примечательно, что тогда же Киев стал обвинять Москву во «вмешательстве» во внутренние дела Украины, в частности, в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе.

Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Донецкая и Луганская народные республики, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса силовые операции. По последним данным жертвами конфликта на юго-востоке Украины стали более 10 тысяч человек.

Москва, реагируя на обвинения Украины, неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а заинтересована в том, чтобы Киев преодолел экономический и политический кризисы.