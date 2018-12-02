Ученые выяснили, как холод влияет на смертность

Пекин, 2 декабря. Ученые из Китайского центра по контролю и предотвращению заболеваний установили, что холод является ключевым природным показателем, влияющим на смертность населения.

В ходе масштабного исследования при поддержке Фуданьского университета ученые проанализировали причины смерти 1,8 млн сограждан за 2013-2015 годы в 270 китайских городах. Исследователи установили, что смертность напрямую связана с понижением температурного фона.

«Холод влияет на сердечно-сосудистую систему и приводит к изменениям в автономной нервной системе человека, воздействует на кровяное давление и имеет отношение к воспалительным процессам», — приводит слова исследователя Кань Хайдуна China Daily.

По словам Хайдуна, при низких температурах особенно сильно страдают респираторные органы, именно они больше остальных подвержены инфекционным заболеваниям. Также от холода страдают кровеносная система и сердце. Риск заболеть сохраняется в течение двух недель после переохлаждения.

При этом самой оптимальной для человеческого организма температурой ученые назвали 22,8 градусов. Самыми подверженными к болезням от переохлаждения являются женщины, дети и пенсионеры после 75 лет.