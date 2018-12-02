«Пальцы веером, пики козыри»: Порошенко заговорил о церкви по-блатному

На Украине усиливается конфликт между киевскими властями и православной церковью. Тактику президента уместно назвать «гибридной войной», раз уж это словосочетание так полюбилось Банковой.

Главный удар последовал из Константинополя. Многие годы патриарх Варфоломей признавал УПЦ МП единственной правомочной православной церковью на Украине. Но подул северо-западный ветер, зашуршала листва. Автор диссертации по каноническому праву внезапно осознал свое «заблуждение». Фанар объявил себя матерью-церковью в отношении Украины, отозвал свой собственный акт трехвековой давности, расколол православный мир.

В Вашингтоне не могли скрыть свою радость. Курт Волкер заверил Киев в безоговорочной поддержке Соединенных Штатов в деле создания «единой поместной церкви».

Осталось не до конца понятным, почему американский чиновник считает себя вправе столь бесцеремонно вмешиваться в церковные дела на Украине. И как бы он отреагировал, если бы украинский политик призывал к созданию, скажем, единой баптистской церкви в США.

К тому же, Волкер был ниспослан на украинскую землю в совсем иных целях. Он представляет Госдеп в процессе урегулирования конфликта в Донбассе. В чем связь этой миссии с Томосом — большая загадка. Едва ли эта кампания может сплотить конфликтующие стороны. Раскол по церковной линии способен лишь углубить гражданское противостояние.

Заметим, что мечты Порошенко о единой церкви пока не сбываются. Так называемый объединительный собор на Украине никак не состоится, потому что никто ни с кем не хочет объединяться.

Раскол для раскольников: Филарет и Макарий уже разругалисьhttps://t.co/LfuuuTkGQD pic.twitter.com/f1QM9zW8Xz — News Front (@News_Front_info) October 17, 2018

А тут еще хитрец Варфоломей смеется над чаяниями своих незадачливых «братьев по вере». Он с легкостью помирил «патриархов» Филарета и Макария, споривших об уставе новой структуры. Константинополь любезно даровал «независимой» (и пока еще не существующей) церкви свой собственный устав.

Да и в целом Константинополь ведет себя по-хозяйски. Присылает экзархов, снимает анафемы, держит украинских раскольников на коротком поводке. Сняв анафему с Филарета, Фанар отказал в легитимности Киевскому патриархату. Денисенко превратился в «патриарха внутреннего пользования». У главы УПЦ Киевского патриархата теперь два титула: для своих он «патриарх», для остального мира — митрополит.

Но вся эта мышиная возня не отвлекает украинского главнокомандующего от травли УПЦ МП. И вот здесь Порошенко может похвалиться большими «достижениями». Как только президент Украины заговорил о Томосе, над главными православными святынями страны сгустились тучи. «Патриарх» УПЦ КП Филарет позарился на Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

«Когда здесь признают украинскую церковь, то Лавру – и одну, и другую – передадут украинской церкви. Потому что это украинская святыня», — сказал Денисенко.

Министерство юстиции берет пример со стамбульских товарищей. Ведомство признало незаконной передачу Почаевской лавры в управлении УПЦ МП.

Попутно началась опись Киево-Печерской Лавры. На местах не дремлют активисты, то и дело атакующие православные храмы. Полиция склонна «не замечать» подобные проявления.

Новая «фишка» — вызов на допросы в службе безопасности Украины. Намедни в СБУ побывали сразу 20 священников Ровенской и Сарненской епархий.

Председатель юридического отдела УПЦ, протоиерей Александр Бахов убежден, что действия Киева направлены на принуждение епископов к участию в объединительном соборе. Его слова передает издание «Таймер».

Обыски тоже вошли в повседневность. В социальных сетях муссируются слухи, якобы в жилище одного из сановников в ходе обыска СБУ нашли разную эротическую утварь.

А в это время президент Порошенко неожиданно заговорил о делах церковных по-новому, можно сказать, по-блатному.

«Пальцы веером Московский патриархат здесь расставлять больше не будет, равно как и клеймить, кто у нас канонический, а кто безблагодатный», — заявил глава Украины.

Многие гадают, с чем связано освоение нового лексикона. По мнению известного украинского юриста Андрея Портнова, хозяин Петр Алексеевич готовится к скорым жизненным переменам. Мол, много грехов накопилось за главой Украины.

Порошенко перешёл на феню https://t.co/ecnEoAxohl — Andrey Portnov (@AndriiPortnov) December 1, 2018

«Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил… Кажется, на блатной козе начальник заехал сегодня. Похоже, на зону готовится, век воли не видать», — предположил адвокат.

В схожем ключе размышляет его коллега Елена Лукаш. Она органично связала жаргон от Порошенко с его ключевыми посылами избирателю.

«Пальцы веером, дупло в перьях, пики козыри, десны в волосах, на зубах колючки…Армія. Мова. Віра.» Вы прослушали обращение лидера нации к нации», — иронизирует юрист на своей странице в Facebook.

Такого ли президента хотят видеть украинские граждане, станет ясно спустя четыре месяца.