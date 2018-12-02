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Сотрудники грузинского отеля рассказали подробности задержания украинцев в Тбилиси

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Сотрудники грузинского отеля рассказали подробности задержания украинцев в Тбилиси

Тбилиси, 2 декабря. Сотрудники отеля «Альянс» в Тбилиси рассказали подробности задержания семерых граждан Украины.

По их словам, грузинский спецназ явно подготовился к операции. Действия полицейских были слаженными, к тому же они сразу нашли нужную комнату. Уже установлены личности троих задержанных украинцев. Ими оказались Игорь Орленко, Юрий Коростелов и Роланд Мелия. Все трое является украинскими военнослужащими и воюют в Донбассе, пишут украинские СМИ.

Напомним, что 2 декабря сотрудники грузинской полиции в одном из отелей Тбилиси задержали семерых граждан Украины, которые собирались принять участие в запланированном на 2 декабря митинге оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Впрочем, в вину им ставится не участие в политической деятельности, а незаконное приобретение и хранение оружия. Министерство иностранных дел Украины заявило, что оно проверяет информацию о задержаниях в Тбилиси.

Автор: Антон Соколов
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