Участников Исламской конференции в Берлине угостили свининой

Берлин, 2 декабря. Участникам 12-й Немецкой исламской конференции в Берлине предложили в качестве закуски кровяную колбасу из свинины. При этом в буфете подписать состав продукта забыли. Некоторые участники восприняли подобную ошибку организаторов как знак неуважения.

«Накануне на Исламской конференции в Берлине в буфете снова была свинина. Подавали кровяную колбасу», — написал журналист Тункай Оздамар‏ в Twitter.

Журналист задался вопросом, что именно хотело сказать министерство внутренних дел ФРГ таким поступком. Оздамар отметил, что МВД Германии могло бы проявить уважение по отношению к мусульманам, которые не едят свинину.

В буфете было предложено около 13 видов закуски, при этом кровяная колбаса не была подписана. Некоторые участники чуть было не попробовали угощение. МВД ФРГ принесло извинение за оскорбление чувств участников мероприятия.