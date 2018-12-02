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Участников Исламской конференции в Берлине угостили свининой

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Участников Исламской конференции в Берлине угостили свининой

Берлин, 2 декабря. Участникам 12-й Немецкой исламской конференции в Берлине предложили в качестве закуски кровяную колбасу из свинины. При этом в буфете подписать состав продукта забыли. Некоторые участники восприняли подобную ошибку организаторов как знак неуважения.

«Накануне на Исламской конференции в Берлине в буфете снова была свинина. Подавали кровяную колбасу», — написал журналист Тункай Оздамар‏ в Twitter.

Журналист задался вопросом, что именно хотело сказать министерство внутренних дел ФРГ таким поступком. Оздамар отметил, что МВД Германии могло бы проявить уважение по отношению к мусульманам, которые не едят свинину.

В буфете было предложено около 13 видов закуски, при этом кровяная колбаса не была подписана. Некоторые участники чуть было не попробовали угощение. МВД ФРГ принесло извинение за оскорбление чувств участников мероприятия.

Автор: Софья Куликова
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