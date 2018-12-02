«Я даже не успела подумать»: Федосеева-Шукшина рассказала о неожиданном предложении Алибасова

Москва, 2 декабря. Известная российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что предложение, которое сделал ей создатель поп-группы «На-На» Барри Алибасов, было совершенно неожиданным.

Артистка прибыла в ЗАГС в качестве свидетельницы. Сопровождающий жениха и невесту Алибасов решил не терять времени даром и тоже официально зарегистрировать свои отношения с Федосеевой-Шукшиной. Он подарил ей обручальное кольцо, а сотрудница ЗАГСа тут же оформила все необходимые для бракосочетания документы.

«Я даже не успела подумать как следует», — отметила с улыбкой избранница Алибасова.

Как сообщает телеканал НТВ, бывшая супруга продюсера заявила, что Алибасов не расторг с ней брак, поэтому свадьба с Федосеевой-Шукшиной является проявлением многоженства. Однако сам музыкант опроверг эти обвинения и продемонстрировал журналистам свидетельство о разводе.

Отметим, что 71-летний Алибасов был женат пять раз, а его 80-летняя Федосеева-Шукшина выходила замуж шесть раз.