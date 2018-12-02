Начался заключительный этап конкурса управленцев «Лидеры России»
Москва, 2 декабря. Завершающий этап тестирования по оценке управленческого потенциала начался на конкурсе управленцев «Лидеры России» в воскресенье, 2 декабря. По его итогам будут определены полуфиналисты конкурса, сообщила пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
По словам организаторов, первый тест проверяет коммуникативные навыки и вербальные способности участника, второй — общие знания, в том числе по русскому языку, географии и истории. Заключительный тест направлен на выявление ключевых и деловых качеств, которые необходимы для эффективного и успешного руководства.
«После выполнения заданий конкурсанты получат индивидуальные рекомендации экспертов. Это поможет им определить свои конкурентные преимущества и слабые стороны», — приводит пресс-служба слова руководителя конкурса, генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.