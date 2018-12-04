Сирия: российские медики оказывают помощь пострадавшим жителям Хомса

Дамаск, 4 декабря. Российская медицинская бригада из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) оказывает помощь жителям села Зафарана, расположенного на севере провинции Хомс. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В данный момент российские медики занимаются здоровьем 700 детей, мужчин и женщин. Они работают в пяти специализированных центрах, предназначенных для оказания лечебных услуг местному населению.

В этих же центрах распределяются продовольственные корзины от российской стороны.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Стоит отметить, что сотрудники российского ЦПВС постоянно оказывают помощь пострадавшим от терроризма жителям сирийской республики. Людей снабжают продовольственными наборами, теплыми вещами, одеялами, школьными принадлежностями и важными лекарствами.

Совсем недавно Федеральное агентство новостей сообщало, что медицинская бригада из российского Центра по примирению вражеских сторон в Сирии (ЦПВС) провела осмотр мирных жителей провинции Хомс в районе Талльбисы.

Как стало известно ФАН, медицинская бригада состояла из врачей различных направлений, каждый из которых оказывает всю возможную помощь жителям сирийской провинции. Кроме того, людям подарили необходимые по состоянию здоровья лекарства.

Напомним, что специалисты из России проехали сотни километров военных дорог, посетили десятки населенных пунктов сирийской республики, Они участвовали в многочисленных гуманитарных миссиях и зачастую становились единственными врачами, которые приходили на помощь мирным жителям за последние несколько лет. Бывало и такое, что военные медики ехали в населенные пункты сразу после массовых боев, в ходе которых были убиты и серьезно пострадали множество людей. Подобное произошло в провинции Алеппо. Именно российские врачи оказывали первую помощь мирному населению и обеспечивали столь необходимыми медикаментами в это сложное для сирийцев время.