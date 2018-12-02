«Заслон клеветникам и мошенникам»: эксперт прокомментировал арест владельца Telegram-канала «Устинов троллит»

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца уральского специалиста по черному пиару Александра Устинова. Пиарщика, который известен как владелец скандального Telegram-канала «Устинов троллит», подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Сообщается, что при задержании подозреваемый пытался скрыться от следствия во время обыска и перегрызть флешку с доказательствами.

По версии следствия, Устинов получил от представителя завода «Вентпром» 1,75 млн рублей за снятие клеветнического материала с принадлежащего ему сайта. Сам подозреваемый все обвинения отрицает.

В заявлении «Вентпрома» говорится, что Устинов вместе с подельниками в течение длительного времени распространял «не соответствующие действительности сведения клеветнического характера» в отношении руководства предприятия, губернатора Свердловской области и других высокопоставленных российских политиков и бизнесменов.

«По предварительной информации, международная группа, в которую, помимо Устинова, входили граждане Украины, была создана для организации мошеннических схем и вымогательства путем распространения в Интернете недостоверных сведений о конкретных лицах и организациях», — говорится в заявлении.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей политолог Андрей Кошкин, тот факт, что для своей клеветнической деятельности Устинов использовал заблокированный в России по суду мессенджер Telegram, особенно показателен.

«Знаете, в Интернете есть зловонные заводи и одна из них — как раз Telegram, где распространял свою клевету этот господин, — отметил эксперт. — Да, у некоторых наших граждан есть сложности с тем, чтобы отличить правдивую информацию от фейковой, и этим активно пользуются различные мошенники».

По мнению политолога, необходимо не только сурово наказывать за подобные мошенничества, но и наводить порядок в Интернете.

«Нужно ставить преграды для мошенничества, в том числе через Интернет. Тут, думаю, нужны более решительные меры и на законодательном, и на техническом уровне — нам пора добиваться оздоровления этого пространства. Такого рода истории, как с Устиновым, яркий тому пример. И Госдуме, и обществу пора принимать конкретные и эффективные меры против разного рода махинаторов, клеветников и мошенников, чтобы они, наконец, перестали чувствовать себя безнаказанными», — подчеркнул политолог.

Александр Устинов известен в Екатеринбурге как владелец нескольких ресурсов, в том числе Telegram-каналов, в которых публиковалась порочащая информация о различных бизнес-структурах, а также о местных политиках, в том числе о губернаторе Свердловской области Евгении Куйвашеве. По версии следствия, после публикации порочащих сведений Устинов с сообщниками предлагал за деньги удалить компромат.