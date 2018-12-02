Экс-депутата городского собрания зверски зарезали в Сочи

Сочи, 2 декабря. В Сочи на улице обнаружили тело бывшего депутата городского собрания Сочи Александра Широбокова.

Как стало известно, 58-летнего мужчину с ножевыми ранениями обнаружили на улице Красноармейская в ночь с субботы на воскресенье. От полученных повреждений потерпевший скончался, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По информации издания «Кавказ. Реалии», бывшего депутата нашли в автомобиле с многочисленными ранениями.

Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».