Экс-депутата городского собрания зверски зарезали в Сочи
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Сочи, 2 декабря. В Сочи на улице обнаружили тело бывшего депутата городского собрания Сочи Александра Широбокова.
Как стало известно, 58-летнего мужчину с ножевыми ранениями обнаружили на улице Красноармейская в ночь с субботы на воскресенье. От полученных повреждений потерпевший скончался, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По информации издания «Кавказ. Реалии», бывшего депутата нашли в автомобиле с многочисленными ранениями.
Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».