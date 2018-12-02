«Мы просто хотим спокойно жить»: в Луганске почтили память погибших советских солдат

Луганск, 2 декабря. Акция «Свеча памяти», посвященная Дню неизвестного солдата, прошла в воскресенье в луганском парке имени Горького возле братской могилы воинов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В мероприятии приняли участие активисты патриотических организаций, студенты Экономико-правового лицея, депутаты Народного совета, представители МЧС ЛНР, а также представители общественного объединения «Мемориал».

Общественный деятель ЛНР Сергей Белов отметил, что непосредственно отсюда, из парка имени Горького, в 1941 году выходили ставшие бойцами Красной армии вчерашние школьники и обычные мирные жители, которые трудились на заводах, учились и мечтали о светлой, мирной жизни.

«Эти люди встали на защиту своей земли. Отсюда, из парка им. Горького, они уходили защищать рубежи своей родины от немецко-фашистских войск. Многие из них не вернулись домой. Часть из них так и осталась «неизвестными солдатами», — рассказал Белов.

Один из участников акции, активист ОО «Патриотическая ассоциация Донбасса» Левон Акопджанян рассказал: «Мы собрались здесь сегодня в парке им. Горького возле памятника Неизвестному солдату, чтобы почтить память героев солдат, погибших за наше счастливое, светлое будущее. Абсолютно всех солдат, не только тех, которые защищали нас и защищают по сей день границы ЛНР, но и всех солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны».

«Этой акцией мы хотим показать всему мировому сообществу, которое не хочет нас слушать, считаться с нашим мнением. Мы показываем, что мы здесь обычные люди, никто ни с кем не воюет, мы просто здесь хотим спокойно жить и отстаивать свою позицию. И это мы будем делать до тех пор, пока с нами не будут считаться», - добавил активист ОО «Патриотическая ассоциация Донбасса».

Участники акции возложили живые цветы к памятнику Неизвестного солдата, память всех погибших воинов почтили минутой молчания.