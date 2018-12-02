Пригожин раскритиковал фанатов Шнурова за мат

Москва, 2 декабря. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступил с критикой в адрес поклонников лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за скандирование нецензурных песен вместе с исполнителем.

По словам Пригожина, нецензурная брань в публичных местах ради «хайпа» недопустима. За употребление мата Пригожин призвал штрафовать на 10 млн рублей.

«Я ничего против Шнурa не имею, но когда 80 тысяч лoхов стоят и вместе с ним пoют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур», — приводит слова Пригожина радиостанция «Говорит Москва».

Продюсер призвал разобраться, чем обусловлена такая популярность нецензурной лексики. Пригожин считает, что причина кроется в том, что люди думают не головой, а «нижним местом».

Ранее Шнуров рассказал, что вполне можно прожить, совсем не употребляя мат. Однако в качестве примера он привел глухонемых.