Сирия новости 2 декабря 19.30: женщина пострадала при взрыве в Идлибе, в Хомсе обнаружен склад оружия боевиков

Сирия, 2 декабря. Мирная жительница Идлиба пострадала при взрыве недалеко от Аль-Фуа, в Хомсе обнаружен склад оружия боевиков, САА отбила новую атаку радикалов в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции радикалов в Латакии, Идлибе и Хаме, обнаружили склад оружия боевиков в Хомсе.

«Тахрир аш-Шам»: пыталась атаковать САА в Хаме.

Провинция Латакия

Радикальные исламисты, скрывающиеся в горных районах на севере провинции Латакия, продолжают дестабилизировать ситуацию в регионе. За прошедшие сутки джихадисты открыли огонь в зоне деэскалации. Об этом сообщалось в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Местный источник передает в Telegram (@aheey555), что в ответ на провокации боевиков Сирийская арабская армия (САА) начала обстрел их опорных пунктов в окрестностях поселения Кабана.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) продолжает прочесывать северные районы провинции Хомс с целью выявления следов присутствия в регионе незаконных вооруженных формирований. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что бойцы правительственных войск обнаружили склад оружия и боеприпасов радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Аль-Хула.

Ранее схроны джихадистов были найдены в окрестностях поселений Талльбиса и Аль-Фархания.

Провинция Идлиб

Недалеко от населенного пункта Аль-Фуа на северо-востоке провинции Идлиб детонировало самодельное взрывное устройство, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). По сведениям автора публикации, в результате инцидента пострадала местная жительница.

В районе населенного пункта Хувейн зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и незаконными вооруженными формированиями. Об этом пишет Telegram-канал (@aheey555).

Провинция Хама

Военный источник передает в Telegram (@C_Military1), что радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» предприняли попытку прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА) и атаковать подконтрольные правительственным войскам территории на северо-западе провинции Хама. По сведениям Telegram-канала (@aheey555), армия САР отбила нападение джихадистов. Кроме того, по данным автора публикации, бойцы САА открыли огонь по опорным пунктам радикальных группировок в районе поселения Ас-Сармания.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)