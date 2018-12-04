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Сирия: САА нашла тайник с оружием боевиков при прочесывании провинции Даръа

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Сирия: САА нашла тайник с оружием боевиков при прочесывании провинции Даръа

Дамаск, 3 декабря. Компетентные органы Сирии обнаружили большое количество боеприпасов террористов американского производства во время прочесывания освобожденных районов провинции Даръа. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого источника, среди найденного оружия были противотанковые ракеты, бесчисленное число патрон, разные РПГ, ДШКМ, сменные стволы к ДШКМ, специальная емкость для закачки кислорода, которая в принципе может быть использована для любого газа, в том числе для химического оружия.

Сирия: САА нашла тайник с оружием боевиков при прочесывании провинции Даръа

Сирия: САА нашла тайник с оружием боевиков при прочесывании провинции Даръа

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

На кадрах можно заметить также артиллерийский снаряд, самодельное оружие.

Это далеко не первый случай, когда сирийские военные натыкаются на оружие, брошенное покинувшими регион террористическими группировками.

Сирия: САА нашла тайник с оружием боевиков при прочесывании провинции Даръа

Совсем недавно Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской правительственной армии совместно с компетентными органами САР обнаружили скопление боеприпасов и оружия на кладбище Тальбиссы в районе провинции Хомс. Военные нашли оружие, которое боевики прятали оружие в гробницах. Все это оружие небезопасно не только для сирийского народа, но и для всего человечества, потому что оно убивает детей и невинных людей. 

Напомним, что сирийская провинция Даръа была освобождена в ходе масштабной военной операции при участии сирийской правительственной армии и российской авиации. Операция получила название «Базальт». Вместе с Даръа были освобождены Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра.

В данный момент сирийские военные продолжают прочесывать освобожденные населенные пункты с целью ликвидации самодельных взрывных устройств и мин-ловушек, которые могли быть оставлены боевиками перед уходом из региона.

Автор: Мохамад Жарбуа
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