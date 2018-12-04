Сирия: САА нашла тайник с оружием боевиков при прочесывании провинции Даръа

Дамаск, 3 декабря. Компетентные органы Сирии обнаружили большое количество боеприпасов террористов американского производства во время прочесывания освобожденных районов провинции Даръа. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого источника, среди найденного оружия были противотанковые ракеты, бесчисленное число патрон, разные РПГ, ДШКМ, сменные стволы к ДШКМ, специальная емкость для закачки кислорода, которая в принципе может быть использована для любого газа, в том числе для химического оружия.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

На кадрах можно заметить также артиллерийский снаряд, самодельное оружие.

Это далеко не первый случай, когда сирийские военные натыкаются на оружие, брошенное покинувшими регион террористическими группировками.

Совсем недавно Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской правительственной армии совместно с компетентными органами САР обнаружили скопление боеприпасов и оружия на кладбище Тальбиссы в районе провинции Хомс. Военные нашли оружие, которое боевики прятали оружие в гробницах. Все это оружие небезопасно не только для сирийского народа, но и для всего человечества, потому что оно убивает детей и невинных людей.

Напомним, что сирийская провинция Даръа была освобождена в ходе масштабной военной операции при участии сирийской правительственной армии и российской авиации. Операция получила название «Базальт». Вместе с Даръа были освобождены Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра.

В данный момент сирийские военные продолжают прочесывать освобожденные населенные пункты с целью ликвидации самодельных взрывных устройств и мин-ловушек, которые могли быть оставлены боевиками перед уходом из региона.