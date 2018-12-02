Англичанка гадит: скандал с «добровольцами»-русофобами на зарплате

Уже целую неделю не утихает скандал, связанный с публикацией международной хакерской группой Anonymous документов программы Integrity Initiative, большая часть которой была посвящена тайному воздействию на общественное мнение в целом ряде европейских стран. По утверждению Anonymous, данная программа была основана в 2015 году и финансировалась правительством Великобритании, согласно документам, которые есть в распоряжении хакеров.

Основной задачей Integrity Initiative во многих документах указана борьба с «угрозой западным демократиям со стороны России», однако практический смысл описываемых в опубликованных бумагах действий четко совпадает с понятием информационной войны.

Посольство России в Лондоне попросило британскую сторону предоставить разъяснения относительно подлинности документов о деятельности программы Integrity Initiative и подтвердить или опровергнуть причастность британского правительства к указанным действиям. Однако официального ответа пока нет.

Подлинность подтверждаем

Упомянутая в хакерских документах программа Integrity Initiative — действительно существующая организация, причем обладающая весьма специфическим статусом. Как написано на сайте самой Integrity Initiative, они являются «сообществом людей и организаций, которые посвятили себя борьбе с пропагандой и дезинформацией».

Таким образом, вплоть до публикации хакерских утечек Integrity Initiative достаточно последовательно притворялась неким «сообществом добровольцев», которые лишь по собственной инициативе и по призыву совести решили бороться с волосатой «рукой Кремля» в информационном пространстве.

В том, что данная борьба представляла собой практически «игру в одни ворота», можно убедиться, просто проанализировав сайт или же Facebook и Twitter-аккаунт Integrity Initiative: практически 90% их наполнения составляют новости по российской повестке, причем 100% этих новостей — негативного плана.

Тем не менее после утечки Anonymous, которая показала весьма внушительный объем финансирования деятельности Integrity Initiative — около 2 млн фунтов стерлингов за финансовый 2018–2019 год, продолжать называть себя «сообществом добровольцев» стало несколько неудобно и даже смешно.

В силу этого после публикации на сайтах Anonymous указанного финансового отчета в пресс-релизе, размещенном на своем сайте, Integrity Initiative уже называет себя «некоммерческой организацией», а в качестве учредителя и источника финансирования указывается некий The Institute of Statecraft.

Однако при взгляде на сайт самой «материнской организации» у понимающего наблюдателя возникает еще больше вопросов на тему, не видим ли мы лишь имитацию деятельности общественной организации, являющейся формальным фасадом, за которым скрывается лишь «лавка» по элементарному финансированию информационной войны.

Например, последние обновления в программах деятельности The Institute of Statecraft наблюдались лишь в конце 2017 года, в его сотрудниках числятся некие абстрактные личности, не имеющие ни публичных контактов, ни даже фотографий, а на странице отчетов «института» можно, раскрыв исходный код онлайн-публикаций, и вовсе увидеть дивное: большая часть из них фактически размещена на сайте в другие даты, нежели те, которые формально указаны в качестве дня публикаций.

Да, и кстати: официального почтового адреса у The Institute of Statecraft тоже нет — для контакта с ним вам лишь предложат заполнить куцую форму обратной связи.

Конечно, все это по отдельности никак не может свидетельствовать о «картонности» упомянутого The Institute of Statecraft, однако все вместе создает достаточно стойкое ощущение, что упомянутый «институт» — не более чем очередная ширма, чтобы скрыть настоящий источник финансирования Integrity Initiative.

Впрочем, сомнений в подлинности хакерских документов у нас теперь никаких нет. В указанном пресс-релизе Integrity Initiative фактически подтвердили правдивость обнародованных Anonymous материалов. Попутно лишь заявляется, что база источников и контактов уже «потеряла актуальность» или вообще «никогда не использовалась», будучи сохраненной на серверах программы для последующей работы.

Таким образом, в части получения практически 2 млн фунтов стерлингов для подрывной работы против России никаких возражений со стороны Integrity Initiative не поступало: внешнее, тайное и весьма щедрое финансирование фейковых «добровольцев» пришлось признать.

Кроме того, в опубликованных Anonymous документах явно прослеживается, что оправдания о «замороженности» контактов являются прямой ложью: сотрудникам Integrity Initiative в период 2017–2018 годов постоянно выдавались конкретные задания, суть которых, как уже было нами указано, достаточно четко укладывается в практику наступательной, а отнюдь не оборонительной информационной войны.

Гадим сами — виним Россию!

Что же успели сделать якобы «добровольные» помощники на деньги неизвестного происхождения, которые распределялись через явно подставные «институты»?

Так, из публикаций Anonymous по немецкому кластеру (сотрудники Integrity Initiative в ее собственных отчетах разделены по «кластерам», каждый из которых относится к определенной стране), видно, что участники семинаров программы получали по 1000 фунтов наличными на руки за подготовку и публикацию материалов на немецком языке о «пагубном русском влиянии в Германии».

Конечной целью такого рода медиакампании ставилось ни много ни мало «ограничение российского влияния» на правящую коалицию и на действующее правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Отчет по греческому кластеру также рассказывает о массовых мероприятиях. Так, с 19 по 25 ноября 2018 года в Греции была организована «неделя информационной грамотности», во время которой греческую аудиторию учили отличать «правильные новости» от «неправильных». Нетрудно понять, что в качестве первых выступала пропаганда самой Integrity Initiative (как мы помним, практически 100% негативная по отношению к России), а в качестве «неправильной» подачи новостей рассматривалась реальная новостная повестка, которая описывает настоящую российскую действительность и международную политику.

Понятное дело, обеспечить нужные реакции аудитории можно было исключительно с помощью смысловой подмены «Россия — это плохо», в рамках которой основная цель недели указывалась как «обеспечение обучения греческих читателей правильным интерпретациям». Вот так, без правильных интерпретаций теперь и новости-то не прочитать, опасно!

При этом в документах Integrity Initiative специально подчеркивается, что Россия имеет слишком сильное влияние в греческой культурной, образовательной и религиозной сферах, что рассматривается исключительно в негативном ключе. 63% всех греческих журналистов Греции объявлено в опубликованных документах «русофилами», что считается якобы признаком их «коррумпированности и зависимости от Кремля». Понятное дело, за кадром остается тот момент, что антироссийскую повестку приходится не просто проталкивать в греческое общество, но и щедро оплачивать усилия «волонтеров на зарплате».

Столь же интересен и отчет о деятельности испанского кластера, который Anonymous даже вынесли в качестве иллюстрации к практике применяемых Integrity Initiative подходов к информационной войне. В рамках испанской операции, получившей обозначение «Монклоа» (название официальной резиденции премьер-министра Испании), «добровольцы» Integrity Initiative успешно воздействовали на общественное мнение, чтобы не допустить назначения политика Педро Баноса на пост главы министерства внутренней безопасности страны. Причиной такого рода активности стала всего лишь «пророссийская ориентация» Баноса, которая была оценена как опасная.

В рамках другой операции Integrity Initiative указано, что британская разведка фабриковала поддельные доказательства «вмешательства России» в референдум о независимости Каталонии, после чего участники испанского кластера осуществляли поддержку данной информационной кампании в национальных СМИ. Таким образом, история о неких «русских хакерах», которые якобы «воздействовали на общественное мнение» в преддверии референдума о независимости Каталонии, оказалась классической операцией под «чужим флагом». Великобритания через сеть платных пропагандистов педалировала тему «российского влияния», сама фабрикуя нужные факты силами своих подразделений кибервойны.

El vienes 9, a las 18.00, estaré en la Puebla de Almoradiel (Toledo), en su III Festival Literario Nacional @AlmoradielLee, organizado por @MaribelMedina69, presentando mis libros #AsíSeDominaElMundo y #ElDominioMundial, de @EditorialAriel. No te gustaría acompañarnos? Te espero! pic.twitter.com/sIbjn8jxvc — Pedro Baños Bajo (@geoestratego) November 4, 2018

При этом теснейшая связь деятельности Integrity Initiative с боевыми подразделениями британских кибервойск даже не скрывается. Отдельным пунктом в отчетах указано частичное финансирование информационных операций в поддержку 77-й бригады — киберподразделения британских войск, созданного в апреле 2015 года. Его задачей является круглосуточный мониторинг СМИ и социальных сетей, проведение психологических операций в социальных сетях и обнаружение ненасильственных методов ведения войн. Такого рода деятельность британской военной спецслужбы прописана для Литвы и Украины, после чего опыт подобных операций предполагается распространить на все страны Integrity Initiative. Кстати, неслучайное совпадение — сама Integrity Initiative также создана в 2015 году, о чем сказано в их собственном пресс-релизе.

Таким образом, фейковые «добровольцы» по всей Европе стали организовываться и работать по повестке британских спецслужб ровно в то же время, когда профильное подразделение британских кибервойск было официально создано.

Ложь как оружие

Согласно выложенным в Интернете документам Anonymous, операции Integrity Initiative на сегодняшний день проводятся в Испании, Франции, Германии, Италии, Греции, Нидерландах, Литве, Норвегии, Сербии и Черногории. Кроме того, в ряде документов упоминаются Латвия, Эстония, Португалия, Швеция, Бельгия, Канада, Армения, Украина, Молдавия, Мальта, Чехия, Польша, Румыния, Болгария, Грузия, Венгрия, Кипр, Австрия, Швейцария, Турция, Финляндия, Исландия и даже США.

Поскольку Anonymous выложили лишь часть полученных ими файлов, касающихся Integrity Initiative, общий масштаб операций этой программы пока неясен. Однако даже из опубликованных бумаг ясно: сеть британской информационной войны охватывает практически всю континентальную Европу, распространяясь и за ее пределы.

При этом, судя по всему, это лишь один из проектов информационного воздействия Соединенного Королевства на мировую повестку — на сайте рассмотренного нами выше «картонного» The Institute of Statecraft числится около двадцати различных международных «программ», каждую из которых можно спокойно отнести, даже после беглого анализа, к тем же известным приемам и способам информационной войны, просто завернутым в красивую обертку.

Гадит, как и часто до этого, англичанка. Правда, теперь это приходится делать тайно и исподтишка.