Шоколад и документалистика: V фестиваль экологического кино «ЭкоЧашка» в Петербурге. ФАН-ТВ

Для фестиваля экологического кино «ЭкоЧашка» картины отбирают по всему миру. Эти ленты всегда сочетают в себе элементы документального и игрового кино. В этом году в Северную столицу приехали семь новых картин из Нидерландов, США, Германии, Испании и России. И впервые на Новой сцене Александринского театра не только показали фильмы об экологии, но и организовали пункты приема вторсырья.

Уже за неделю до начала фестиваля была закрыта регистрация на показы — свободных мест в зале не осталось. Открылось мероприятие документальным фильмом «Дело о шоколаде» режиссера Бенте Форрера из Нидерландов. В основе сюжета — история о попытке голландских журналистов бороться с рабским трудом при производстве шоколада.

По словам руководителя фестиваля «ЭкоЧашка», фильмы, которые отбираются для показов, способны повлиять на наше мировосприятие.

«Фестиваль проводится уже 5 лет в Петербурге, в Москве он проходит 9 лет. Его главная цель — находить по всему миру фильмы, которые меняют людей, наше будущее, влияют на нас и подходят российскому зрителю», — Наталия Галичьян, руководитель фестиваля «ЭкоЧашка» в Петербурге.

В этом году в рамках фестиваля проводятся экскурсии на экологичные производства, например, на крафтовую шоколадную фабрику, которой руководит участница кинофестиваля Ольга Яровикова. Она своими глазами видела то, как рабский труд используется в производстве. Но сама решила пойти другим путем.

«Шоколад отличается тем, что в нем минимальное содержание компонентов: только какао и тростниковый сахар. Мы придерживаемся концепции натурального шоколада. Никаких эмульгаторов в нашем составе нет», — Ольга Яровикова, генеральный директор компании по производству шоколада.

Завершился первый день фестиваля фильмом «Пропало! История выброшенной еды» режиссеров из США. В картине лучшие повара рассказывают, как покупать и готовить еду, используя все продукты до последнего зернышка или кусочка. В продолжение заданной тематики в театре была организована зона для сбора ненужных продуктов, из которых в конце вечера приготовили ужин. Завершится фестиваль 4 декабря.