«Наш тур закончился баней»: «Чайф» не имеет претензий к S7

Екатеринбург, 2 декабря. Участники рок-группы «Чайф» не имеют претензий к сотрудникам авиакомпании S7. Об этом заявила пресс-атташе музыкантов Марина Залогина, комментируя сбой в системе кондиционирования на борту самолета Новосибирск — Екатеринбург, которым летели участники «Чайфа».

Ранее было опубликовано видео, на кадрах которого запечатлен один из основателей рок-группы Владимир Шахрин во время беседы с бортпроводницей рейса. По данным издания Е1, в самолете было трудно дышать из-за высокой температуры воздуха. Шахрин, как сообщили журналисты, назвал происходящее на борту бардаком. Владимир Бегунов на попытки членов экипажей извиниться перед музыкантами отметил, что извиняться необходимо перед всеми пассажирами.

Залогина рассказала, что тур «Чайфа» завершался в Иркутске. Оттуда музыканты полетели в Новосибирск, и уже из этого города возвращались в Екатеринбург.

«Как всякое хорошее дело на Руси, наш тур закончился баней. Чтобы какие-то претензии (были) к авиакомпании, этого нет», — сказала Марина Залогина в комментарии РИА Новости.

Она отметила, что в этой ситуации, как и в любой другой, музыкантов выручает чувство юмора.